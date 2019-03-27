Умер советский космонавт Валерий Быковский

В возрасте 84 лет умер летчик-космонавт, дважды Герой Советского союза Валерий Быковский, сообщили в Центре подготовки космонавтов.

«27 марта 2019 года на 85 году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Фёдорович Быковский», – говорится на сайте госучреждения.

Сообщается, что прощание с Быковским пройдет 29 марта в 12.00 в Доме космонавтов Звездного городка.

Валерий Быковский относился к первому поколению космонавтов, войдя в 1960 году в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. Дебютный полет Быковского состоялся 14 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-5», командиром которого он был. Полет длился почти пять суток и проходил совместно с полётом корабля «Восток-6» пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм Быковский получил звание Героя Советского Союза.

Следующий полет космонавт выполнил в сентябре 1976 года в статусе командира корабля «Союз-22». Быковский находился в космосе семь суток 21 час и 52 минуты. После этого полета он был награжден второй звездой Героя. В третий раз Быковский отправился в космос командиром корабля «Союз-31»

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.