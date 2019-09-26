В канонической УПЦ предрекли объединение униатов и непризнанной ПЦУ

Встреча в Ватикане главы Украинской греко-католической церкви Святослава с Константинопольским патриархом Варфоломеем может быть этапом в подготовке к объединению УГКЦ с так называемой Православной церковью Украины, заявил управделами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Встреча в Ватикане главы УГКЦ с Константинопольским патриархом Варфоломеем не случайность, а, скорее, второй этап процесса объединения униатов и представителей так называемой ПЦУ», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Newsone.

«Сам Епифаний недавно во Львове заявил, что ключи от объединения греко-католиков и так называемой ПЦУ находятся в Ватикане и Константинополе», – напомнил он. «Поэтому сама встреча Святослава с Патриархом Варфоломеем не является случайностью», – добавил митрополит.

Между тем украинские СМИ на прошлой неделе сообщали, что Римско-католическая церковь рассматривает возможность слияния подотчетной Ватикану униатской Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) и так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Религиовед Владислав Петрушко считает, что против слияния Украинской греко-католической церкви с ПЦУ выступят и в Ватикане, и в самой ПЦУ.

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