Умер адвокат Кокорина и блогера Давидыча

Ушел из жизни российский адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде блогера Эрика (Давидыча) Китуашвили и футболиста «Зенита» Александра Кокорина, сообщила коллега юриста Татьяна Прилипко.

Дело Кокорина стало для Ромашова одним из последних. До этого он представлял в суде интересы Давидыча и участвовал в других громких процессах.

«Ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик...», – передает РИА «Новости» сообщение Прилипко в Facebook.

Уточняется также, что в момент смерти Ромашов находился один на подмосковной даче.

Напомним, в октябре 2018 года президиум Верховного суда признал незаконным содержание под стражей основателя сообщества «Смотра.ру» Китуашвили в течение двух лет в период следствия.

Ромашов заявил, что следствие продлевало арест, чтобы подавить волю Китуашвили. Он рассказал, что в период нахождения Китуашвили в СИЗО его жизни угрожали.