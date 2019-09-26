Эмираты решили отправить на МКС второго астронавта

Министр высшего образования и повышения квалификации, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмед бен Абдалла Хумейд Бельхуль аль-Фаласи сообщил, что страна решила развивать космическую программу и уже определилась с именем второго астронавта, который скоро отправится на МКС.

«Мы планируем развивать свою космическую программу. Мы планируем отправить Султана ан-Нияди на МКС в ближайшем будущем. В данный момент мы концентрируемся на безопасном возвращении нашего астронавта, который улетел на станцию, и в дальнейшем будем работать уже по отправке в космос дополнительных астронавтов», – приводит ТАСС слова аль-Фаласи.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь отметил, что ОАЭ – это страна, проложившая себе дорогу в космос. «Мы ожидаем, что следующий полет [представителя ОАЭ на МКС] будет более длительным, а в будущем у ОАЭ появится свое рабочее место, возможно, свой модуль на Международной космической станции», – сказал он.

Ранее пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» доставил на Международную космическую станцию космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта НАСА Джессику Меир и первого в истории космонавта из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

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