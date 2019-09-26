«Союз МС-15» доставил на МКС первого космонавта из ОАЭ

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» доставил на Международную космическую станцию космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта НАСА Джессику Меир и первого в истории космонавта из ОАЭ Хазаа аль-Мансури, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

«Союз МС-15» пристыковался к модулю МКС «Звезда» в автоматическом режиме, передает ТАСС. «Есть касание, есть захват», – сообщил представитель Центра управления полетами.

Корабль доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-61/62 – космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку и астронавта НАСА Джессику Меир, а также первого в истории астронавта из ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Участникам экспедиции поручено выполнить более 50 научно-прикладных экспериментов.

Накануне ракета «Союз-ФГ» стартовала с первой площадки Байконура («Гагаринский старт»). Полет прошел по шестичасовой схеме, став 70-м и последним пуском в истории для ракетоносителя «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

После запуска глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил украинцев, которые занимались обслуживанием последнего пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», невзирая на проблемы в отношениях между странами.

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