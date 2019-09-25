Рогозин поблагодарил украинцев за участие в последнем пуске «Союза-ФГ»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил украинцев, которые занимались обслуживанием последнего пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», невзирая на проблемы в отношениях между странами.

«Здесь на этом пуске присутствовали украинские специалисты, которые, несмотря на все проблемы, которые есть в наших межгосударственных взаимоотношениях, очень профессионально продолжали сопровождать работу системы управления, которая установлена была на ракете «Союз-ФГ», – передает слова Рогозина РИА «Новости».

Он отметил, что хотел бы поблагодарить представителей Украины, тем более, что раньше страны были «одной семьей».

«Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем снова одной семьей», – добавил он.

В среду ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15», на борту которого находятся три космонавта, одни из которых – первый представитель ОАЭ, стартовала с Байконура. На МКС направляется экипаж в составе космонавта Олега Скрипочки (Роскосмос), астронавтов Джессики Меир (НАСА) и Хаззаа аль-Мансури (Космический центр Мухаммеда бен Рашида, ОАЭ).

В следующий раз космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах «Союз-2.1а», все оборудование которых полностью изготавливается в России. В ракете-носитель «Союз-ФГ» использовались украинские комплектующие.