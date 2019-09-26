Эксперт: Белорусские военные сумеют сохранить нейтралитет в случае их ввода в Донбасс

В первое время после создания ДНР и ЛНР многие в Белоруссии им сочувствовали, но теперь настроения стали более сбалансированными. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Петр Петровский, комментируя заявление Минска о готовности направить в Донбасс миротворцев. Поэтому белорусские военные будут сохранять нейтралитет в случае их отправки в зону конфликта на востоке Украины.

«Первая фаза открытого конфликта на Украине поляризовала белорусское общество, большая часть которого была на стороне непризнанных республик Донбасса. Но после заключения Минских соглашений и перехода конфликта в стадию замороженного, подавляющее большинство белорусов постепенно стали выступать за выполнение этих соглашений. И белорусские военные готовы беспристрастно выполнять любые указания по обеспечению миротворческой миссии в данном регионе», – считает научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский.

Он напомнил, что Минск уже располагает подготовленным в рамках ОДКБ миротворческим подразделением. «Главная задача миротворцев – никому не подыгрывать. Это имиджевая позиция нашей республики. Президент сегодня дал понять, что главная задача – ликвидировать очаги жестких конфликтов, в которых гибнут люди. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что Белоруссия всегда выступала за мирное решение любых территориальных споров и претензий», – подчеркнул эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть границу между Украиной и Россией в Донбассе. «Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», – заявил Лукашенко.

Бывший замминистра обороны Белоруссии, генерал-лейтенант в отставке Владимир Усхопчик также считает, что белорусские солдаты смогут сохранить нейтралитет в случае их появления на территории непризнанных ДНР и ЛНР. «Если будет принято решение о вводе наших миротворцев в Донбасс, то это произойдет только с согласия и России, и Украины. Миротворцы не будут симпатизировать ни той, ни другой стороне. Они будут поддерживать мир. Так говорит наш президент», – сказал Усхопчик газете ВЗГЛЯД.

По его словам, сама идея ввести миротворцев в Донбасс «живая, но сегодня пока вряд ли осуществимая». Он сомневается в том, что Москва и Киев смогут быстро договориться о появлении миротворческой миссии в зоне боев.

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