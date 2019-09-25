Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.

«Президент Зеленский мудро сказал, что было бы неуместно, чтобы он вызывал генерального прокурора и говорил ему, что и в отношении кого вести расследования – хороший урок для нашего президента», – написал Макфол в своем Twitter.

При этом Макфол опечатался, назвав Зеленского «президентом Зеленаки».

Ранее Зеленский, комментируя разговор с Трампом, заявил, что Украина не хочет быть втянутой в избирательный процесс в США, а сам он не оказывал ни на кого давления на Украине, чтобы начать расследование против сына Байдена.

В среду была опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским. Из нее следует, что Трамп просит президента Украины расследовать дело сына Байдена. В ответ Зеленский обещал, что новый генпрокурор Украины, который будет «его человеком», рассмотрит это дело «открыто и откровенно». Также Зеленский попросил больше информации от США по этому делу.

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