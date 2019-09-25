На борту российского танкера в порту Тромсе произошел пожар

На борту российского траулера в порту норвежского города Тромсе (губерния Тромс) произошло возгорание, сообщили в местной полиции.

«Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление, идет эвакуация близлежащих зданий», – говорится в сообщении полиции в Twitter.

Напомним, в ноябре 2015 года российские спасатели отбуксировали в Норвегию потерявший ход танкер.