Томограф для поиска микротрещин в самолете создали в России

Физики Томского политехнического университета (ТПУ) создали первый в России мультиконтрастный рентгеновский томограф, способный находить микродефекты в сложных объектах и восстанавливать распределение химических элементов по объему, сообщили в вузе.

Традиционная томография показывает элементы, из которых состоит объект исследования, ориентируясь на их рентгеновскую плотность. В новом томографе за счет использования корпускулярно-волновых свойств рентгеновского излучения возможно более детально рассмотреть объекты с похожим составом и плотностью.

«Мы разработали исследовательский томограф со свободной конфигурацией, объединяющий традиционный способ рентгеновской томографии, сканирование в темном поле, которое позволяет визуализировать контуры оптических неоднородностей, фазово-контрастный способ и спектральную (цветную) томографию. Последний способ позволяет определить распределение химических элементов в объекте исследования по их способности поглощать рентгеновское излучение. Концепция томографа-конструктора позволяет быстро сконфигурировать любой томографический эксперимент под разные задачи промышленности, науки или биомедицины», – передает РИА «Новости» слова замдиректора по развитию Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексея Гоголева.

Он добавил, что новый томограф умеет не только считать кванты рентгеновского излучения, но и учитывать изменение фазы, амплитуды, длины волны и интерференционные эффекты (эффекты, образующиеся при наложении двух волн в пространстве). Томографы с подобными свойствами создаются несколькими научными коллективами в США, Европе, Японии. В России подобных еще не создавали.

Ученые продолжают развивать инструментально-программную базу разработанного томографа и формируют коллекцию результатов, чтобы улучшить повторяемость и точность результатов исследований. В будущем наработки по проекту могут использовать на установках класса мегасайнс (международные исследовательские комплексы).

Напомним, во вторник сообщалось, что ученые России и США создали лазер для борьбы с астероидами.