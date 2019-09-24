Минкульт решил ограничить доступ китайцев в Царское Село

Для туристов из Китая могут быть выделены отдельные дни для посещения музея-заповедника «Царское Село», чтобы российские туристы также смогли посетить Екатерининский дворец. Соответствующее поручение озвучила замминистра культуры Алла Манилова.

Она отметила большой поток гостей из Китая, из-за которого россияне не всегда могут попасть в Екатерининский дворец, где располагается Янтарная комната, этот вопрос Манилова подняла в рамках обсуждения концепции развития музея-заповедника «Царское Село».

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села». Надо вводить регуляторы, смотреть... Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим – для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в «Царском Селе» – понедельник или понедельник и четверг», – приводит слова замминистра РИА «Новости».

Манилова поручила проработать этот вопрос департаменту музеев, она предложила сперва протестировать систему, чтобы понять принцип ее работы.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, готова ли Россия к наплыву туристов из Китая.