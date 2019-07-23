Россия не готова к наплыву китайцев

К китайским туристам сложилось непростое отношение — они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки — за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год?

На китайском направлении вот уже несколько лет кипят настоящие страсти. С одной стороны, некоторые туроператоры в открытую говорят о том, что китайцы не приносят в российский бюджет ни копейки, все идет мимо российской кассы и оседает в карманах китайского бизнеса. С другой стороны, периодически возникают скандалы по поводу того, как ужасно ведут себя китайские группы: оставляют кучу мусора на Байкале или справляют нужду прямо в Кремле, громко говорят, шумят и постоянно плюются, и т.д.

Если Россия на них ничего не зарабатывает, а простые жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Иркутска, Листвянки и Ольхона страдают от засилья китайского туриста, то может и не нужен нам этот неожиданно на голову свалившиеся миллион новых туристов?

Всего в Россию из Китая приезжает ежегодно (по данным за прошлый год) 2 млн человек, но именно в туристических целях меньше – 1,3- 1,35 млн человек. Большая часть (80%) китайских туристов едет в составе безвизовых групповых туров, индивидуальных туристов пока немного. Но оба эти направления с каждым годом растут. Для сравнения: в 2010 году китайских туристов было всего 150 тыс.

На самом деле, такого большого въездного турпотока Россия не знала ни во время советского союза, ни в современное время. Китайский турист только недавно начал осваивать мир. В КНР появился средний класс, у которого есть деньги и время на путешествия. Россия же находится рядом, имеет много общего в идеологическом прошлом, да и поездка сюда серьезно подешевела после девальвации рубля в 2014 году. Дешевизна – это наше конкурентное преимущество. Этим, например, «брала» россиян Грузия и до сих пор привлекает Турция с Кипром.

Чаще всего китайские туристы покупают тур на 8 дней с посещением Москвы и Санкт-Петербурга, иногда с заездом в Иркутск и на Байкал. Китайцы знают и хотят посмотреть – Кремль, Красную площадь, Эрмитаж и Царское село. Другие места, например, из «красного туризма», им малоизвестны, поэтому и спроса на них и нет. Китайский турист возрастной, старше 50 лет.

В обществе поддерживается мнение о том, что китайцы якобы не оставляют ни копейки в России, обдирают российский бюджет. Распространено суждение, что все контролируют китайские турфирмы, которые кормят китайцев в китайских ресторанах, размещают в китайских гостиницах, нанимают китайских гидов и даже водят в специальные китайские магазины для отговаривания, где расплачиваются с помощью китайской системы переводов WeChat, платежи проходят мимо России.

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Действительно ли китайцы не оставляют ни копейки в России, и обдирают российской бюджет? Ситуация не так однозначна, как может показаться.

Как объясняет исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов, никаких китайских гостиниц, ресторанов, магазинов, транспортных компаний в России нет. Все эти юридические лица зарегистрированы в РФ и стоят на учете в местных налоговых органах. Конечно, бывают случаи оказания услуг неофициальными лицами, но чаще всего такое бывает на востоке страны, а не в столицах. «Другое дело, что собственником этих бизнесов могут быть и китайские граждане. Это называется инвестициями, которых нашей стране так не хватает. Поэтому вопрос не в том, кто собственник, а в том, как это предприятие работает», – говорит Агамов. При этом проблема ухода от налогов компании в сфере услуг или розничной торговли – повсеместная в стране, бизнес с китайскими инвестициями здесь не одинок.

Во-вторых, китайский турист самый платежеспособный турист в мире. «Европейские туристы тратят по необходимости, у них нет сверхзадачи - приехать в страну и обязательно оставить здесь свои деньги. Китайцы же берут с собой деньги, чтобы потратить на то, что они заранее выбрали – определенные услуги и товары. Они не любители спонтанных покупок. Это интересная часть ментальности китайцев. Это делает китайского туриста желанным для экономики любой страны. И это заставляет государства закрывать глаза на какие-то особенности национального характера и поведения. Хотя со временем и это изживется, как изжилось наше поведение на отдыхе в Турции», – отмечает Александр Агамов.

По оценкам «Мир без границ», китайские туристы тратят в среднем 400-500 долларов на человека за поездку без учета оплаты самой путевки.

Групповые туры в Россию контролируют китайские компании. Но в этом тоже нет ничего удивительного. Российские туроператоры ровно также контролируют туры россиян в Турцию (когда-то в Египет) и в другие страны.

При этом российские аэропорты, которые принимают китайских туристов, российские гостиницы, транспортные компании, музеи и магазины, которые посещают китайские туристы, в любом случае получат свою прибыль, которой поделятся с российским бюджетом (в какой мере – это уже вопрос к налоговым контролирующим органам).

«Мы понимаем, что китайцы летят самолетами, едут поездами и автобусами, передвигаются между Москвой и Санкт-Петербургом на «Сапсанах». Это вполне осязаемые деньги, которые можно посчитать. По нашим оценкам, объем экспорта услуг в части только международных перевозок китайских туристов составляет порядка 36 млрд рублей в год. Одни только сборы российских авиапредприятий за техническое обслуживание бортов с китайскими туристами, включая сборы за взлет-посадку, авиабезопасность, услуги аэровокзальных комплексов и т.д. – это 1,2-1,3 млрд рублей», – отмечает Агамов.

«У китайцев самый длинный чек в Duty Free, а эти магазины платят аренду в российских аэропортах. Только сборы за аренду площадей магазинов беспошлинной торговли при средней доли китайского потока от общего пассажиропотока в 15% составляют 2 млрд рублей в год. Это лесенка», – добавляет собеседник.

По его данным, железнодорожные компании, включая скоростные перевозки и питание, получают порядка 15 млрд рублей в год, исходя из численности китайских туристов. Автобусно-экскурсионное и трансфертное обслуживание китайских туристов приносит еще 1 млрд рублей дохода в год.

Объекты размещения (отели, гостиницы) получают за счет китайских туристов 7 млрд рублей в год. Объекты показа (музеи) – еще как минимум 2,5 млрд рублей в год, исходя из того, что китаец за поездку осматривает минимум 4 объекта показа.

«В розничной системе, а это данные ЦУМов, ГУМов, 19% всей выручки приходится на покупки китайских туристов», – говорит Агамов.

«Это все предприятия России, которые гарантированно получают доход от китайского туризма. Вокруг этого и идет битва. Если б китайский турист не был платежеспособным, если бы он не приносил доход, то и биться за него никто бы не стал»,

– считает исполнительный директор «Мир без границ».

Даже от того факта, что китайцев отводят в специальные магазины, где втридорога продают полюбившийся им янтарь или драгоценные украшение, выигрывает опять же принимающая сторона - Россия. Обманывают в данном случае скорее самих китайцев, которых изолируют от информации о реальной цене драгоценностей или даже продают подделку.

Как объясняет Агамов, китайские туристы, как и российские, часто ведутся на сногсшибательные скидки на путевки. Например, им могут предложить путевку в Россию на 8 дней за 400 долларов с человека, куда входит перелет, питание, гостиница и даже посещение Кремля и Эрмитажа.

Поэтому операторы экономят на всем, чем можно, например, на российском гиде, который дороже, чем китайский студент. Туроператор намерен заработать «свое» во время поездки, когда китайцев заведут в «правильные» магазины с завышенными в десятки раз ценами на янтарь и ювелирные изделия и предложат посетить музеи по многократно завышенным ценам (российский музей получит свое в любом случае по номиналу билета).

«Что обман? Высокая цена с юридической точки зрения – не обман, если магазин демонстрирует чек на эту завышенную цену. Другое дело – налицо обман туристов, потребителей», – говорит Агамов.

По его словам, схемы могут быть разные. Так, ювелирные магазины, которые контролируются жестче, пробивают чеки с реальной завышенной суммой покупки, а значит платят с нее налоги в бюджет. «Российские ювелирные заводы, которые недавно терпели не самые лучшие времена, находятся в числе тех, кто получают прямую выгоду от китайских туристов. Многих из них спасают китайские туристы. В глазах китайцев русское золото считается одним из самых качественных в системе восприятия. И здесь фискальная дисциплина выше, чем в магазинах, где продаются изделия из янтаря», – говорит собеседник.

Однако может использовать другая схема, когда оплата проводится бесконтактным способом через китайскую систему мобильных платежей WeChat Pay. В этом случае оплата уходит из поля зрения российских банков и российской налоговой. «Наш бюджет не видит такие платежи, поэтому какую часть платежей магазин показывает нашей налоговой, а какую скрывает – это вопрос к контролирующим органам. Поэтому так важна работа, которая сейчас ведется коллегами из «Яндекса», которые официально подключают платежи WeChat Pay к точке торговли. А в рамках программы China Freindly мы вменяем в обязанность сертифицированным нами объектам иметь Union Pay. Это гарантия, что бизнес прозрачный», – рассказывает Александр Агамов.

«Мир без границ» ранее считал, что

только за 2017 год суммарный доход индустрии гостеприимства РФ от въездного туризма из Китая составил 120 млрд рублей. Бюджет Санкт-Петербурга и бюджет Москвы получили каждый по 55-56 млн долларов благодаря китайским туристам,

а вклад в бюджет Приморского края от въездного потока китайских туристов составил порядка 30% от оборота всех зафиксированных туристических услуги в регионе.

Поэтому истерия вокруг того, что китайский турист не приносит доходов России сильно преувеличена. Однако можно говорить о том, что российский бюджет, скорее всего, недополучает доход за счет китайского туризма. Но надо понимать, что дело здесь вовсе не в китайских туристах, а в целом в наличии в экономике серых схем и способов ухода от налогов, которые должны пресекаться специальными органами. Эта проблема намного шире, чем китайский туризм.

В пример, Агамов приводит администрацию Новодевичьего кладбища, которая останавливает китайцев и других туристов и требует с них плату за вход, хотя официально он бесплатный для всех. Не является ли это упущенной выгодой бюджета РФ, ведь плата неофициальная, и налоги никто не платит? Тогда уже надо официально сделать вход платным. Наконец, не весь серый доход уходит в Китай, часть его, конечно, оседает в российской экономике.

«Что касается особенностей поведения китайских туристов, то это вопрос нашей толерантности и умения нашей индустрии работать с клиентом, а клиент бывает разный. Нет плохих туристов, есть наше неумение работать в этой сфере», – считает Агамов.

«Например, китайцы любят курить в номере. Однако такой вопрос решается очень просто. Вызывается турлидер, который должен попросить китайских гостей не курить в номере. Этого достаточно, чтобы китайцы перестали курить. И так во всем. Если китайцам сказать, чтобы они не говорили громко или не плевались, то они не будут говорить громко и плеваться. В отличие от многих туристов они организованы и дисциплинированы. Надо быть терпимыми к ним, и просто объяснять правила успешного пребывания в России», - считает собеседник.

Что касается жалоб о загрязнении озера Байкал многочисленными китайскими туристами, то здесь речь опять же не о китайцах, а о проблемах российской инфраструктуры. «Когда рассказывают о мусоре на Байкале, то это все правда. Но если за все эти годы роста туризма на Байкале не было построено ни одного туалета, не было создано никаких условий для складирования этого мусора любыми туристами, то почему у нас претензии именно к китайцам? Просто потому, что они китайцы? Это вопрос к нам самим», – считает Александр Агамов.

Статистика показывает, что в Иркутск приезжает ежегодно 1,6 млн туристов, из них только 300 тыс. человек – это иностранцы. А доля китайцев еще меньше – всего 160 тыс. туристов. Просто они заметней, так как путешествуют большими группами по 40-50 человек.

«Надо понимать, что сейчас остров Ольхон живет за счет туризма, в том числе китайского. И речь здесь не о том, что китайцы мусорят, а русские не мусорят. Просто местным туроператорам не нравится, что китайскими туристами занимаются их китайские коллеги», – считает Агамов.

В прошлом году разгорелся скандал по поводу того, что китаец якобы справил нужду прямо в Благовещенском соборе на территории Московского Кремля. «Китайские туристы возрастные, они всегда много пьют из своих термосов. Музеи и гиды обязаны предупреждать своих туристов о том, что они идут на территорию, где нет туалетов. А на территории Кремля практически нет туалетов. Только в Александрийском саду. В летний период в Москве в день находится по 200-240 групп по 40-50 человек только из Китая, не говоря про всех туристов. Конечно, один несчастный туалет в Александровском саду всех не выдерживает. Это опять же вопрос – как мы работаем с туристами», – объясняет исполнительный директор турассоциации «Мир без границ».

Даже при наличии серых схем китайский турист приносит средства в российский бюджет и в карманы российского бизнеса, как крупного, так и мелкого. Вопрос к готовности России к нарастающему потоку туристов из Китая.