МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации МЧС России намерено ликвидировать 578 своих учреждений.

С 2020 года МЧС России намерено перейти на новую организационно-штатную структуру, в соответствии с которой, до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений.



«До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России – часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения», – сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Представитель ведомства рассказал, что с 1 января 2020 года МЧС России переведет территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру.

Ранее в МЧС опровергли информацию о переподчинении ведомства Министерству обороны.