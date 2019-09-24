Беглов пообещал привлечь бизнес для помощи детским центрам

Глава Петербурга Александр Беглов обсудил развитие попечительских советов города в ходе заседания координационного совета правительства и заявил, что возьмет на себя привлечение предпринимателей к помощи детским центрам.

Александр Беглов пообещал подключить промышленные кластеры к помощи центрам для детей-сирот, передают «Невские новости». Об этом градоначальник заявил на заседании координационного совета при правительстве по вопросам попечительства 24 сентября.

«У нас не все большие промышленные кластеры подключаются к тому, чтобы помогать детям. У нас не так много центров для детей-сирот. Надо, чтобы за каждым попечители были закреплены. Нужно создать для детей советующие условия», – сказал Беглов на заседании.

Глава города добавил, что детей, оставшихся без родителей, необходимо окружить заботой и вниманием.

Губернатор Петербурга во время заседания координационного совета по вопросам попечительства в «Центре содействия семейному воспитанию № 4» предложил оборудовать игровые площадки комплексами для детей с ограниченными возможностями.

Беглов также затронул тему малышей с ограниченными возможностями.

«Мы стараемся на детских площадках делать детские комплексы для детей с ограниченными возможностями. Их надо внедрять и детских домах. У нас есть разные дети с ограниченными возможностями. Мы сделали единственный в Европе «Сад ощущений» для слабовидящих детей. Это будет полезно не только для ребят. Даже если обычный человек пройдет по этому саду, что-то в его сознании поменяется. Я прошел по этому саду, закрывал глаза и думал, как мне непросто, как сложно, хотя я знал месторасположение», – рассказал губернатор Петербурга.