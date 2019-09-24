Наказание за отлов и торговлю краснокнижными животными ужесточили

Госдума на пленарном заседании приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России.

Парламентарии приняли поправки в ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»), передает ТАСС.

Закон предполагает увеличение сроков принудительных работ до пяти лет, а также сроков лишения свободы до пяти лет за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов.

«Перевод деяний, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжким [преступлениям] позволит проводить полноценный спектр оперативно-разыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, получение компьютерной информации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также ужесточается и расширяется наказание за использование служебного положения при совершении данного преступления. В связи с этим исключается из статьи ссылка на понятие «должностное лицо», что позволит привлекать к ответственности не только руководство, но и работников зоопарков и заповедников. Одновременно по этой части увеличиваются уголовные сроки до шести лет.

Также законом вводится дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

Напомним, в декабре 2017 в России была утверждена новая редакция Красной книги, при этом из нее пропали несколько видов животных, находящихся, по мнению ученых, на грани вымирания.