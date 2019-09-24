Умер продюсер «Симпсонов»

Один из продюсеров американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщили СМИ.

«Все мы в Adult Swim потрясены скоропостижным уходом Майка Мендела», – передает ТАСС сообщение телесети, на которой транслируется «Рик и Морти».

Коллеги продюсера выразили соболезнования родным его родным и близким и сообщили, что Мендел умер в Лос-Анджелесе по неназванной причине.

Мендел являлся четырехкратным обладателем американской телевизионной премии «Эмми», при этом спродюсировал свыше 200 эпизодов «Симпсонов». К команде «Рика и Морти» продюсер присоединился в 2014 году.