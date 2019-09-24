Венесуэла пожаловалась Небензе на Пакт Рио

Постпреду России при ООН Василию Небензе как председателю Совбеза организации направлено письмо о незаконности действий государств Межамериканского договора о взаимопомощи (Пакта Рио-де-Жанейро), сообщил МИД Венесуэлы.

В письме внешнеполитическое ведомство Боливарианской Республики объясняет «всю опасность и незаконность» того, что некоторые американские страны призывают использовать против Венесуэлы Пакт Рио, передает РИА «Новости».

С 1 сентября председательство в СБ ООН перешло к России.

Пакт Рио-де-Жанейро был «активирован» против Венесуэлы в сентябре. Главы МИД стран Пакта приняли резолюцию о санкциях против Венесуэлы.

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