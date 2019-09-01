Россия стала председателем СБ ООН

С 1 сентября председательство в СБ ООН переходит к России, сообщают информационные агентства.

Россия будет занимать место председателя в течение месяца, сменив Польшу, передает РИА «Новости».

3 сентября после официального принятия программы председательства членами СБ российский постпред Василий Небензя представит ее СМИ.

Российское председательство по времени совпало с открытием 74-й сессии Генассамблеи и неделей высокого уровня ГА.

Ожидается, что руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не только возглавит делегацию России, но и будет участвовать в некоторых заседаниях СБ ООН.