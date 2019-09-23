Месси объявлен лучшим футболистом года

Лучшим футболистом года по версии ФИФА назван аргентинец Лионель Месси («Барселона»), сообщают СМИ.

В соперничестве за этот титул Месси победил Криштиану Роналду и Вирджила ван Дейка, передает РИА «Новости».

Месси в шестой раз признан лучшим футболистом года, пишет «Чемпионат».

Церемония вручения наград ФИФА проводится в Милане.

Лучшим тренером года признан Юрген Клопп («Ливерпуль»), вратарем – Алиссон («Ливерпуль»), пишет «Спорт-Экспресс».

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