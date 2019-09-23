Зрители не узнали Михалка из «Ляписа Трубецкого» и вызвали полицию

На концерте белорусской музыкальной группы «Ляпис-98» в Черкассах фанаты не поверили, что «какой-то молодой пацан» на самом деле является музыкантом Сергеем Михалком.

Зрителям показалось, что исполнитель на сцене слишком молод для «настоящего» лидера группы. Фанаты сорвали выступление и потребовали вернуть деньги за билет. Об этом сообщил менеджер артиста порталу «Корреспондент. net».

Продюсера группы Антон Азизбекян рассказал, что подобные инциденты не редкость, ранее Михалка «не признали» в Ужгороде, Луцке и Чикаго. О том, как отреагировали на вызов правоохранители, неизвестно. Группа сейчас находится в большом гастрольном туре по городам Украины.

Проект «Ляпис-98» был создан в 2016 году. О роспуске группы «Ляпис Трубецкой» Михалок объявил в 2014 году.