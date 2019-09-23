Стали известны подробности дела о причастности Парубия к событиям 2 мая в Одессе

Дело в отношении экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия открыто государственным бюро расследований по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Ему вменяют «создание вооруженных группировок», которые в итоге убивали антимайдановцев.

Сторонников Майдана накануне трагедии «благословил» Андрей Парубий. Так, в Сети есть видео, на котором сотник одесского майдана Николай Волков, получивший от Парубия бронежилет, стреляет по окнам дома профсоюзов, сообщает «Страна».

Видео, на котором Парубий за четыре дня до событий в Одессе дарит бронежилет Волкову, также есть в Сети. Именно в этом бронежилете сотник затем расстреливал антимайдановцев. Сам Волков умер от болезни в феврале 2015 года.

Кроме того, о роли Парубия в событиях в Одессе говорили еще три свидетеля: экс-руководитель областной милиции Петр Луцюк, экс-замначальника Одесской милиции Дмитрий Фучеджи и местный активист-майдановец Руслан Форостяк. По их данным, Парубий координировал действия местных активистов и объезжал блок-посты.

В прошлом году в Израиле в фильме о событиях в Одессе гражданин Грузии Цезари Баджалидзе говорил о причастности Парубия. Экс-спикер Рады, по его словам, формировал группы активистов для подавления «сепаратистских мероприятий» в разных в регионах Украины.

Теперь ГБР по заявлению адвоката Андрея Портнова расследует, создавал ли Парубий милитарные группировки, которые устроили бойню в Одессе.

«Парубий А.В. в 2014 году, занимая должность секретаря СНБО, с целью организации массовых беспорядков, организовал создание подконтрольных ему гражданских группировок, которые действовали на территории Одесской области, которые действуя по указанию последнего учиняли массовые беспорядки, которые сопровождались насилием над лицами, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие та повлекли тяжелые последствия», – говорится в материалах уголовного производства.

Указывается, что подконтрольные Парубию группировки нарушали правила оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

В заявлении Портнова указывается, что экс-спикер мог сыграть одну из ключевых ролей в серии провокаций, которая закончилась массовой гибелью активистов Антимайдана.

27 августа сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

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