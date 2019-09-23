Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей

Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.

Кретов вернулся домой в Барвиху из командировки и заметил, что одно из окон в доме открыто, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

На втором этаже он увидел беспорядок и разбросанные повсюду личные вещи супруги Ольги. Чиновник проверил шкатулки жены с драгоценностями и обнаружил, что они пропали.

Кретов обратился в правоохранительные органы и заявил, что пропали колье и серьги в виде сердца с бриллиантами, золотые наручные часы с бриллиантами, кольцо Tiffany из белого золота с бриллиантами, подвеска Tiffany из белого золота с бриллиантами, серьги из желтого золота Carrera, ручки из серебра и золота, утверждает издание.

По этим данным, общая стоимость всего украденного составила 10 млн рублей.

В ходе расследования правоохранители установили, что единственным человеком, который знал о том, где лежат драгоценности, кроме членов семьи, была горничная. Она ранее предупредила владельцев дома, что ей нужно отправиться на родину для оформления документов. Отъезд горничной совпал с днем ограбления.

Полицейские и Кретов ожидают возвращения горничной, отмечает издание.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Москве из особняка сотрудницы МВД украли несколько миллионов.