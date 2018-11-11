В Москве из особняка сотрудницы МВД украли несколько миллионов

Трехэтажный дом сотрудницы полиции обокрали в Новой Москве, сообщают в соцсетях.

Преступление произошло ночью, когда хозяйка дома находилась в московской квартире, пишет Telegram-канал Mash. Грабитель проник в особняк через окно и вынес из дома драгоценности и деньги. Отмечается, что ущерб был оценен в пять миллионов рублей.

О краже в полицию заявили садовник и горничная, которые в момент совершения преступления были в особняке.

Ранее неизвестные совершили нападение на дом экс-начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимира Лысейко в Новой Москве, похитив ценность и деньги на сумму 30 тыс. долларов.