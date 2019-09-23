Путин поручил Медведеву сосредоточиться на разбюрокрачивании

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сосредоточиться на снятии бюрократических барьеров при принятии решений о финансировании нацпроектов.

«Просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны (федерального бюджета – прим. ВЗГЛЯД) в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования», – приводит ТАСС слова главы государства.

Путин выразил уверенность, что для выполнения национальных проектов «нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития».

«Так и поступим. Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов», – пообещал премьер.

Путин напомнил, что даже в 2019 году «не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения». «Связано это в том числе с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений», – пояснил президент.

Напомним, 7 мая 2018 Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.

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