Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона, – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Названы основания задержания журналистки Кеворковой
Журналистка Кеворкова задержана по обвинению в оправдании терроризма
Журналистка Надежда Кеворкова задержана по делу об оправдании терроризма за посты в Telegram-канале о движении «Талибан*» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщил ее адвокат Калой Ахильгов.
Ахильгов сообщил, что Кеворкова в 2018 году сделала репост текста только что убитого Орхана Джемаля, который являлся ее близким другом. В публикации говорилось о нападении в Нальчике, как отметил защитник, «еще в далеком 2010 году».
Второй эпизод, который ей вменяется, связан с оправданием деятельности «Талибана*». Пост, на который обратили внимание правоохранители, появился в 2021 году в ее Telegram-канале, передает ТАСС слова адвоката.
6 мая, как ожидается, Кеворкову доставят в ИВС, а 7 мая будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, ранее в понедельник силовики пришли с обысками в квартиру Кеворковой в Москве.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ