Нарышкин отреагировал на заявления о «слежке» за ФБР из дипломатических дач

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью заявления о слежке за ФБР со стороны российских дипломатов, осуществлявшейся из загородных комплексов российского посольства.

«Это чушь», – приводит его слова ТАСС.

Такое мнение он высказал журналистам на проходящем в Казани совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, отвечая на вопрос о прозвучавших в СМИ США утверждениях.

Ранее Yahoo News со ссылкой на свои источники сообщил, что российские разведывательные службы во время пребывания у власти Барака Обамы якобы получили несанкционированный доступ к ряду систем связи сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) на американской территории.

Источники портала сообщали, что, по мнению властей США, при осуществлении данной операции Россия могла использовать загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Утверждается, что там якобы размещалась часть оборудования для перехвата сигналов.

В МИД России отмечали, что обвинения в адрес российских дипломатов связаны с началом нового электорального цикла в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о якобы прослушивании сотрудников ФБР российской контрразведкой являются «фантастической историей».

Нарышкин также заявил, что голословные заявления о причастности той или иной страны к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустимы.

«Мы, безусловно, осуждаем такие действия. Но необходимы очень четкие, объективные доказательства вины», – сказал он.

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