Помощник Зеленского сделал заявление о переговорах по Донбассу

Вопрос особого статуса Донбаса не обсуждается ни на переговорах в Минске, ни в «нормандском формате», заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в «нормандском формате». Даже не обсуждается», – сказал Ермак в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Он также отметил, что «выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами».

«Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю», – добавил он.

Напомним, делегация Украины в Минске проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера».

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки». В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям.

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