Пушков оценил попытку Украину шантажировать ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение украинской делегации отказаться от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«В Киеве тяжело переживают решение ПАСЕ вернуть Россию. Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота», – написал сенатор в Twitter.

По его мнению, большинство в ПАСЕ «не расстроится» из-за решения Украины не участвовать в ближайшей сессии ассамблеи. «Многих весьма утомили украинские делегаты. Да и атмосфера без них будет иная», – отметил член Совета Федерации.

«Не думаю, что Украине удастся шантаж Совета Европы. Толку от нее там мало, шума и скандалов много, взносы платит небольшие. В Страсбурге понимают: украинцы пытаются показать свое недовольство – не более того. Постоят в позе – и вернутся. Совету Европы не следует их уговаривать», – заключил Пушков.

Ранее стало известно, что представители Киева не поедут на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сенатор Константин Косачев отмечал, что Украина не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного для них в последние годы антироссийского консенсуса в ассамблее.