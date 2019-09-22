Помпео призвал игнорировать предупреждения Ирана о риске войны

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что не стоит прислушиваться к предупреждениям главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о риске начала полномасштабного военного конфликта в Персидском заливе.

«Я не понимаю, почему кто-то прислушивается к словам Зарифа. Он не имеет никакого отношения к формированию внешней политики Ирана и все время лжет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Помпео добавил, что делают все возможное для обеспечения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов самыми надежными средствами самообороны.

Напомним, на прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.

В Тегеране назвали ложью эти обвинения, а также предупредили о риске начала полномасштабной войны.

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