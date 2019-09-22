Японский журналист назвал восхитившее его качество россиян

Японский журналист Юити Онода в статье для газеты Sankei Shimbun рассказал о своей поездке в Санкт-Петербург, где с ним произошла неприятная история, и выразил восхищение добротой россиян, которые ему помогли.

Корреспондент рассказал, что в Эрмитаже у него вытащили бумажник с деньгами и картами. Сотрудники банка связались с Онода и сообщили, что мошеннику не удалось снять денежные средства, передает РИА «Новости».

Журналист поехал на такси в полицию и по дороге рассказал водителю о краже. Его удивило, что водитель довез его бесплатно. Платить не пришлось и за новый на билет на автобус: кассир запомнила его и подарила талон на две поездки.

Японец отметил, что в Петербурге есть карманники, наживающиеся на невнимательных туристах, однако незнакомцы готовы прийти на помощь в сложной ситуации.

«В России также сильна и взаимовыручка: люди сочувствуют чужим неприятностям», – признался Онода.

Ранее в Финляндии восхитились умением россиян стоять в очередях.