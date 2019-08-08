В МИД Финляндии восхитились умением россиян стоять в очередях

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием в визовом центре в Петербурге после того, как Хельсинки объявили о новых требованиях для получения шенгенских виз.

«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», – сказал Туоминен, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что нет необходимости стоять в очереди в визовый центр, вместо этого можно заранее записаться на прием или же обратиться в центр во то время, когда очереди минимальны – приблизительно с 09.00 до 12.30 мск.

В визовом центре в Петербурге с начала августа значительно увеличилось число заявлений на получение визы, что спровоцировало большие очереди. Как сообщалось ранее, россияне торопятся оформить документы до 1 сентября.

Финляндия изменила правила для россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу. С 1 сентября 2019 года оформление виз будет соответствовать общей визовой политике ЕС.