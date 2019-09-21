Сборная России завоевала золото ЧМ в Баку в групповом многоборье

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповых упражнениях на чемпионате мира в Баку.

Россиянки в составе Евгении Левановой, Анастасии Максимовой, Анастасии Шишмаковой, Анжелики Стубайло и Марии Толкачевой набрали 58,700 балла, передает РИА «Новости».

Победные баллы они заработали в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в упражнениях с пятью мячами.

Серебро досталось гимнасткам из Японии (58,200 балла), бронза у сборной Болгарии (58,000 балла).

Чемпионат мира в Баку завершится в воскресенье финалами в отдельных видах групповых упражнений.





Ранее сборная России по художественной гимнастике победила в командном турнире на чемпионате мира в Баку и стала недосягаемой для соперников. Команда в четырех отдельных видах многоборья набрала 186,500 балла.