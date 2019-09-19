Сборная России по художественной гимнастике выиграла командный турнир на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике победила в командном турнире на чемпионате мира в Баку и стала недосягаемой для соперников.

Команда, в составе которой выступают Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрала 186,500 балла. Результат российских спортсменок стал недосягаемым для конкурентов.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.

Ранее сборная России по сумо выиграла у сборной Японии со счетом 5:2 в матчевой встрече в рамках Восточного экономического форума.