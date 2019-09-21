Стрельба произошла во время школьного спортивного матча в Филадельфии

В американском штате Филадельфия в ходе матча по американскому футболу между командами двух школ произошла перестрелка.

В результате инцидента пострадали два человека, сообщает RT со ссылкой на NBC 10 Philadelphia.

Со стадиона эвакуировали сотни болельщиков, а также самих спортсменов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в США задержали девушку, которая угрожала открыть стрельбу в школе.

До этого жертвами стрельбы в Одессе (Техас, США) стали пять человек, свыше 20 человек пострадали, а при стрельбе на стадионе в Алабаме пострадали 10 подростков.

Всего же с начала года в Соединенных Штатах произошло 22 случая стрельбы в стенах школ. В надежде защитить детей родители стали раскупать пуленепробиваемые рюкзаки.