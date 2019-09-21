В субботу синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 4 градуса выше ноля. К обеду воздух прогреется до плюс 8 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.