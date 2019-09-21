Российским беспилотникам пообещали суперзащищенную систему связи от Су-57

Для российских беспилотников разрабатывается специальная версия объединенной системы связи и обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД) от истребителя Су-57, в которой реализованы постоянное шифрование и помехозащита, сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полет» Алексей Ратнер.

Вариант ОСНОД, устанавливаемый на Су-57, в настоящее время проходит государственные испытания. В этой системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. Также обеспечивается постоянная криптозащита связи, передает ТАСС.

«Мы ведем сейчас целый ряд работ по внедрению системы (ОСНОД) на самые разные носители, в том числе и беспилотные комплексы», – сообщил Ратнер. Он уточнил, что разрабатываемая модификация терминала ОСНОД получит меньшие габариты.

Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для управления в реальном масштабе времени различными видами летательных аппаратов в ходе боевых операций. Терминалы ОСНОД можно установить на самолеты и вертолеты, корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

Напомним, в начале августа российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» совершил первый полет. В том же месяце стали известны сроки начала испытаний «Охотника» с вооружением.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тандеме новейшего российского беспилотника с истребителем пятого поколения Су-57 и оценивала готовность России к воздушным боям будущего.

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