Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, однако он пока не спешит отдать соответствующий приказ.

«Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты) еще здесь, – это сказать – давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана... Самое легкое, что я могу сделать, –это сказать, – давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

«Я бы мог сделать это за минуту, прямо здесь, для вас, у вас была бы большая история, о которой можно было бы написать», – сказал президент США.

Он добавил, что тот факт, что он не торопится наносить удары по Ирану, демонстрирует силу, а не слабость.

Ранее в США представили три возможных сценария развития американо-иранского конфликта, один из которых предполагает военное вторжение на территорию Ирана.

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