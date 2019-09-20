Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

В анекдоте речь идет о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара. «Приходит начпрод – худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!», – пошутил Герасимов, передает РИА «Новости».

Герасимов рассказал Путину анекдот про армейское питание pic.twitter.com/pMdE0Xv7lQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2019 г.

Напомним, сегодня президент прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, где понаблюдал за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».