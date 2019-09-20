Назначена дата встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на 25 сентября, сообщил офис украинского президента.

«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», – сообщает агентство УНН со ссылкой на офис главы государства.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Зеленский с 23-26 сентября прибудет с визитом в США, где выступит на сессии Генассамблеи ООН и проведет ряд встреч.



Первая встреча Зеленского с Трампом должна была состояться в сентябре в Варшаве, однако президент США отменил свой визит в Польшу.

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