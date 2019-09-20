Стало известно о смерти одного из задержанных корейских моряков

Один из северокорейских моряков, напавших при задержании на российских пограничников, скончался, сообщил начальник дознания пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Краснов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что «в результате оказанного сопротивления сотрудникам пограничного управления шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести», передает ТАСС.

После «один из них скончался».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что рыбаки из Северной Кореи открыли огонь по российским пограничникам. Это произошло, когда береговая охрана задерживала их по подозрению в браконьерстве.

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