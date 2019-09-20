Названы самые востребованные у россиян онлайн-сервисы

Получение цифровых госуслуг, покупка лекарств в Сети и их доставка, а также онлайн-образование стали самыми востребованными сервисами у россиян, следует из опроса, проведенного Институтом развития интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).

По данным РОЦИТ, около 35% респондентов назвали получение госуслуг онлайн в качестве необходимого сервиса, что говорит о его востребованности у населения, передает ТАСС.

На втором месте (29% проголосовавших) расположились сервисы онлайн-продажи и доставки лекарств, однако в России дистанционная продажа лекарств пока законодательно не разрешена, уточняют эксперты.

Замыкают тройку лидеров сервисы по дистанционному образованию (26%).

Помимо этих сервисов, респонденты также назвали интернет-ресурсы, адаптированные для граждан с ограничениями по здоровью (23%), онлайн-работу и онлайн-доступ к собственной электронной медицинской карте пациента (по 21%), телемедицину (20%).

В меньшей степени по важности россияне определили для себя поиск правовой информации (17%), онлайн-продажу и доставку алкогольной продукции (9%), нотариальные услуги (9%), маркетплейсы для самозанятых (6%).

Исследование проводилось 9-18 сентября на основе онлайн-опроса и таргетированной рассылки по электронной почте среди 1,2 тыс. респондентов.