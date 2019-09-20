Племянник экс-главы Дагестана приговорен за растрату 25 млн рублей

Cуд признал племянника экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипова виновным в растрате и в превышении должностных полномочий, сообщил представитель суда.

По версии обвинения, Абдулатипов, будучи руководителем государственного казенного учреждения «Автохозяйство» (правительственный гараж), распорядился о незаконном техническом обслуживании шести иномарок. Таким образом он причинил бюджету республики ущерб, который оценивается в 25 млн рублей, передает РИА «Новости».

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Абдулатипов приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей», – рассказал представитель суда.

По его словам, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Абдулатипов согласился сотрудничать со следствием, а также в полном объеме признал вину и способствовал раскрытию преступления. Кроме того, обвиняемый полностью возместил ущерб.

Напомним, в сентябре 2017 года Рамазан Абдулатипов был освобожден от должности главы Дагестана и позже назначен спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.

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