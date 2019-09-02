Австралия согласилась рассмотреть расследование немецкого детектива по крушению MH17

Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша со свидетельствами крушения МН17, если оно поступит, заявил посол Австралии в России Грейм Михан.

«Конечно, очень рады будем рассмотреть его, и я думаю, ССГ рассмотрит любую новую информацию, от него или от кого бы то ни было еще. Мы не закрываемся ни от какой новой информации», – передает РИА «Новости» ответ Михана на соответствующий вопрос.

Посол добавил также, что обсуждения по данному вопросу продолжаются, они «были и будут».

«Я знаю, что дискуссии продолжаются с марта. Были недавно переговоры, и я надеюсь, будет больше переговоров позже в течение текущего года, но я не располагаю информацией о дате», – сказал Михан.

Немецкий частный детектив Йозеф Реш в ходе проведенного расследования получил ценные сведения, не учтенные в работе западными следователями. При этом ему поступали угрозы. Реш пообещал передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, однако в нидерландской прокуратуре посчитали, что это может нанести вред расследованию. Реш пообещал все равно обнародовать полученные данные.

Напомним, 16 августа Реш повторно обратился с открытым письмом к международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов. Он заявил, что не исключает «прозрачных способов» обнародования имеющейся у него информации.

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