Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам с доказательствами по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш, проведший расследование катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом, повторно обратился с открытым письмом к международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов. Он заявил, что не исключает «прозрачных способов» обнародования имеющейся у него информации.

В заявлении адвоката детектива говорится, что Реш предлагал передать доказательства по делу непосредственно Совместной следственной группе (ССГ) или любой пострадавшей или привлеченной стране. Детектив требовал гарантировать публичность благодаря присутствию международных СМИ и соответствующих государств, однако ему было в этом отказано, передает РИА «Новости».

«Однако г-н Реш принял к сведению, что вы отказываетесь от такой процедуры. Он удивлен, но должен принять это», – сказано в заявлении.

«Возможности сделать заявление без участия общественности нет», – подчеркивает защитник.

«Таким образом, мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас и общественность», – говорится в заявлении.

Напомним, немецкий частный детектив Йозеф Реш в ходе проведенного расследования получил ценные сведения, не учтенные в работе западными следователями. При этом ему поступали угрозы. Реш пообещал передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, однако в нидерландской прокуратуре посчитали, что это может нанести вред расследованию. Реш пообещал все равно обнародовать полученные данные.