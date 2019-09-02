Беглов открыл новую школу в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл новую школу в Красногвардейском районе города.

Как сообщает moika78.ru, открытие второго здания школы №147 прошло в понедельник в жилом квартале «Новая Охта». В линейке принял участие врио губернатора Александр Беглов.

«Желаю хорошей учебы, выучите главный урок – что такое хорошо и что такое плохо. Всем пятерок», – пожелал Беглов детям.

Вместимость здания нового учебного заведения составляет около 800 учащихся, при этом обучаться в этой школе будут более тысячи учеников. Основное здание школы находится на Индустриальном проспекте, 10/2, и продолжает работать.

Напомним, в воскресенье Беглов запустил движение новых трамваев «Чижик» в Петербурге.