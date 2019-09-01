Беглов запустил движение новых трамваев «Чижик» в Петербурге

Торжественная церемония запуска проекта «Чижик» состоялась в воскресенье, 1 сентября, в депо в Красногврадейском районе Санкт-Петербурга. В мероприятии принял участие врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

«Петербург возвращает себе звание трамвайной столицы!» – приводит его слова 78.ru.

Градоначальник проехал на новом трамвае от депо до конечной остановки – Ладожского вокзала.

Трамваи «Чижик» начинают ходить по четырем маршрутам №8, 59, 63 и 64 от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы, трамвайного депо на улице Потапова, улицы Передовиков и железнодорожной станции Ржевка соответственно.

Проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе стал первым в России опытом концессии в области городского рельсового транспорта, причем работоспособность и эффективность взаимодействия государства и инвестора с целью развития транспортной инфраструктуры города.

Новый проект, отмечает издание, показывает эффективность используемого механизма государственно-частного партнерства и возможности по привлечению средств иностранных инвесторов: вместе с Российским фондом прямых инвестиций в его реализации принимают участие партнеры РФПИ из числа суверенных фондов Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна.

Напомним, ранее сообщалось, что петербургского «Чижика» планируют запустить до Ленобласти.