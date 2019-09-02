Черногория осудила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны

Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россию и Сербию не позвали на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Второй мировой войны в Польше.

«Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую тогдашний Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом», – передает RTCG слова Джукановича.

По его словам, на мероприятии также не хватало представителей Сербии.

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.

Напомним, в воскресение президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, заявил, что сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке».