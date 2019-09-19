Рогозин назвал возможный срок полета турецкого космонавта на МКС

Турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, во время Международного авиакосмического салона развитию российско-турецкого сотрудничества в космической сфере был дан «очень мощный импульс», однако, «вопрос [о полете турецкого космонавта] еще не решен», передает ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики. Рогозин настаивает, что такой специалист будет называться именно космонавтом, а не астронавтом.

Глава Роскосмоса уточнил, что на подготовку экспедиции потребуется несколько лет, поэтому полет может быть осуществлен в 2021-2023 годах. «Все это в проработке турецкой стороны. Сейчас начался активный процесс согласований», – сказал Рогозин.

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