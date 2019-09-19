Микки Рурк изъявил желание быть похороненным на Украине

Голливудский актер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в украинском селе.

Актер рассказал, что хотел бы покоиться в селе Загорцы Хмельницкой области, где по сей день проживает бабушка его друга и помощника Дмитрия Корнейчука.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», – сказал актер украинскому телеканалу «Сегодня».

Однако пока Рурк не спешит составлять завещание, у него запланированы съемки, а также он работает над сценарием для новой картины.