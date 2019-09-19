Мэр Тулы ушел в отставку

Мэр Тулы Юрий Цкипури заявил об уходе с поста градоначальника в связи с избранием его депутатом Тульской областной Думы.

«За пять лет сделано много, но еще больше предстоит сделать. Позитивные преобразования в Туле и области стали возможны благодаря вашей поддержке Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, регионального правительства, депутатов Тульской областной Думы и городской Думы», – написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Цкипури поблагодарил своих коллег и отметил, что продолжит работать.

«Я благодарен коллегам, депутатам городской Думы, сотрудникам аппарата, администрации города за добросовестное отношение к делу, ответственность, активное участие в работе депутатского корпуса. В нашем созыве был высокопрофессиональный коллектив, настоящая команда. Спасибо всем за слаженную работу, взаимопонимание и поддержку в принятии важных для города решений! Я по-прежнему остаюсь в строю и буду работать на благо Тулы и Тульской области», – добавил он.

На посту главы города Юрий Цкипури работал с сентября 2014 года.

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